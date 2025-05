FPF interdita Arena Barueri, estádio do Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) vetou, na última quarta-feira (20), a utilização da Arena Barueri, estádio onde o Palmeiras costuma mandar seus jogos quando o Allianz Parque está indisponível, para partidas organizadas pela entidade.

Em documento ao qual a reportagem do Lance! teve acesso, a Federação aponta como motivos a falta de reformas, como na cabine destinada à equipe do VAR, além da impossibilidade de receber partidas com público.

A portaria, assinada por Marina Tranchitella, diretora de Segurança, Infraestrutura e VAR da FPF, entra em vigor a partir desta data.

Com o término do Campeonato Paulista, o Palmeiras não tem mais jogos organizados pela FPF nesta temporada. As partidas das equipes feminina e de base, que costumam ser disputadas na Arena Barueri, serão afetadas.

Palmeiras vê retaliação a Leila Pereira

Dentro do Palmeiras, a medida é encarada como abuso de poder e retaliação após Leila Pereira, presidente do clube, não apoiar a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF. O estádio recebeu recentemente dois clássicos estaduais pelo Brasileirão. O jurídico do clube está analisando o caso e tentará reverter a proibição, se necessário, junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). A tendência é que a mandatária se pronuncie oficialmente apenas no próximo domingo, durante a eleição da Confederação.

Ainda em 2023, uma das empresas de Leila Pereira venceu a licitação para administrar a Arena Barueri pelos próximos 35 anos. Nos últimos meses, a Crefipar, uma das empresas da presidente do Verdão, investiu cerca de R$ 50 milhões em melhorias no local, como modernização dos vestiários, arquibancadas, área de imprensa, além da instalação de cobertura em parte do estádio.

Arena Barueri, estádio utilizado pelo Palmeiras (Foto: Divulgação / Arena Barueri)

Palmeiras na Arena Barueri

Segunda casa do Verdão, a Arena Barueri recebeu os clássicos contra Corinthians e São Paulo neste ano, válidos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro terminou com vitória por 2 a 0, com gols de Emiliano Martínez e Piquerez.

Já no Choque-Rei, a equipe comandada por Abel Ferreira contou com gol de Vitor Roque nos acréscimos da segunda etapa para vencer por 1 a 0.