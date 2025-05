Escalação: Palmeiras segue preparação e terá ‘equipe ideal’ na Copa do Brasil

O Palmeiras deu sequência, na Academia de Futebol, à preparação para o duelo contra o Ceará, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após assistir vídeo produzido pela comissão técnica, o elenco foi a campo e fez atividades táticas com ênfase em saída de bola e marcação. Na sequência, o grupo aprimorou movimentações de bola parada.

continua após a publicidade

+ FPF interdita Arena Barueri, estádio do Palmeiras

Fora da lista de relacionados na vitória sobre o Red Bull Bragantino, Vitor Roque e Micael retornam ao time. A tendência é que o atacante assuma a vaga do argentino Flaco López no time titular, enquanto Micael deve ser opção para o segundo tempo.

Paulinho segue trabalho cronograma individual com o departamento médico e é dúvida para o confronto. Bruno Rodrigues, por sua vez, será desfalque.

continua após a publicidade

Suspenso no último final de semana, Abel Ferreira retorna ao banco de reservas na Copa do Brasil. No entanto, seguirá fora no duelo com o Flamengo, no próximo fim de semana, pela décima rodada do Brasileirão.

Com o departamento médico praticamente zerado, Abel Ferreira prmoverá mudanças na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Ceará, pela Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Ceará tem: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer a partida de ida por 1 a 0, com gol do capitão Gustavo Gómez, o Verdão joga por um empate para avançar às oitavas de final da competição.