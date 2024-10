Palmeiras conta com ‘reforços’ em treino na Academia de Futebol

Palmeiras contou com jogadores que estavam defendendo suas seleções durante a Data Fifa







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 18:44 • São Paulo (SP)

Nesta quinta-feira, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol visando a preparação para o jogo contra o Juventude no próximo domingo, às 20h, em Caxias do Sul. O treinador Abel Ferreira contou com o reforço de Weverton, Gustavo Gómez e Richard Ríos, que estavam com suas respectivas seleções durante a Data Fifa.



Os atletas do Verdão participaram de uma atividade técnica com foco em variações táticas que incluem saída de bola, marcação e construção de jogadas ensaiadas. O goleiro participou da atividade no gramado, enquanto os estrangeiros fizeram um trabalho de recuperação na parte interna do CT palmeirense.

Abel Ferreira contou com o retorno de Weverton da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Palmeiras)



Richard Ríos e Gómez retornaram ao Brasil somente na quarta-feira e por isso tiraram o dia para focar na recuperação física. Weverton esteve com a Seleção Brasileira em Brasília, onde a equipe venceu o Peru por 4 a 0, na última terça-feira.



Durante a Data Fifa, Weverton ficou na reserva de Ederson nos dois jogos da Seleção Brasileira, nas vitórias por 2 a 1 contra o Chile e 4 a 0 sobre o Peru. Richard Ríos foi titular na vitória da Colômbia por 4 a 0 sobre a seleção chilena e atuou 45 minutos na derrota por 1 a 0 contra a Bolívia. Gustavo Gómez foi capitão e atuou 90 minutos nas duas partidas do Paraguai.

Próximo jogo

O Verdão está focado no duelo contra o Juventude, no domingo, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em segundo lugar no Brasileirão, o Palmeiras tem 57 pontos e está há uma vitória do líder do campeonato, Botafogo.