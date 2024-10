Ingressos do Palmeiras: onde comprar?

Ingressos do Palmeiras? Saiba como comprar de forma segura e oficial. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 05:51 • São Paulo

Para garantir seu lugar nos jogos do Verdão, o clube oferece diversas formas de compra de ingressos do Palmeiras. Seja online, através do site oficial, ou presencialmente em pontos de venda, os torcedores do Verdão têm várias opções para apoiar o time no Allianz Parque.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Onde comprar ingressos do Palmeiras

Os ingressos para os jogos do Palmeiras podem ser adquiridos pelo site oficial Avanti Palmeiras ou através da plataforma Ingressos Palmeiras. A compra online é rápida e segura, permitindo que o torcedor escolha o setor e faça o pagamento via cartão de crédito, débito ou PIX.

Os sócios do programa Avanti têm prioridade na compra dos ingressos, além de descontos especiais que variam conforme a categoria do plano. A liberação dos ingressos segue a seguinte ordem:

Primeira Prioridade : Sócios Avanti (categorias Diamante, Platina, Ouro, Prata).

: Sócios Avanti (categorias Diamante, Platina, Ouro, Prata). Segunda Prioridade: Público geral.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Palmeiras

Além da compra online, os torcedores do Palmeiras podem adquirir ingressos presencialmente em:

Bilheteria do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo): Aberta nos dias que antecedem o jogo e no dia do evento até o início da partida.

(Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo): Aberta nos dias que antecedem o jogo e no dia do evento até o início da partida. Academia de Futebol do Palmeiras (Av. Marquês de São Vicente, 2650, Barra Funda, São Paulo): Disponível para venda nos dias anteriores ao jogo.

Valores e setores

Os valores dos ingressos para os jogos do Palmeiras variam de acordo com o setor escolhido no Allianz Parque. Veja os valores médios de 2024:

Gol Norte : R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia-entrada).

: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia-entrada). Central Leste : R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada).

: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada). Cadeira Superior Oeste : R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada).

: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada). Camarotes: Valores variam entre R$ 300,00 e R$ 500,00.

Os sócios do Avanti têm direito a descontos nos ingressos do Palmeiras podem chegar até 50%, dependendo do plano e da importância do jogo. Os camarotes são a melhor opção para quem busca conforto e uma experiência diferenciada.

Benefícios do programa Avanti

O programa Avanti proporciona vantagens exclusivas para os torcedores do Palmeiras, como:

Descontos nos ingressos : Descontos que variam conforme o plano de sócio e o setor escolhido.

: Descontos que variam conforme o plano de sócio e o setor escolhido. Prioridade na compra : Sócios têm acesso antecipado às vendas de ingressos antes do público geral.

: Sócios têm acesso antecipado às vendas de ingressos antes do público geral. Experiências exclusivas: Participação em eventos do clube, como encontros com jogadores e visitas ao Allianz Parque.

Dicas para comprar ingressos do Palmeiras

Para evitar fraudes, compre seus ingressos do Palmeiras apenas pelos canais oficiais, como o site Avanti Palmeiras e os pontos de venda autorizados. Evite cambistas e sites não oficiais, pois isso pode resultar em ingressos falsificados e impedir sua entrada no estádio.

Compre seus ingressos com antecedência, especialmente para jogos de grande demanda, como clássicos e decisões. Assim, você garante seu lugar para apoiar o Verdão no Allianz Parque.