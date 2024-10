Há quatro anos, Palmeiras fazia a ‘melhor decisão da sua história’

Copiar Link

Publicada em 17/10/2024

Em outubro de 2020, o Palmeiras demitia o técnico Vanderlei Luxemburgo após derrota no Brasileirão. Após essa medida, o clube está vivendo uma das melhores fases da sua história.

No dia 14 de outubro de 2020, Palmeiras não conseguia se recuperar no Brasileirão e sofria a terceira derrota consecutiva no campeonato, desta vez para o Coritiba, por 3 a 1, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão ficou na sétima posição, com 22 pontos.

Com a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras decidiu seguir com o auxiliar permanente Andrey Lopes, mais conhecido como "Cebola", que estava no clube desde 2017, quando foi contratado para substituir Alberto Valentim.

Andrey Lopes, o Cebola, é auxiliar permanente do Verdão desde 2017 (Foto: Ricardo Moreira/Lancepress!)

Na passagem, foram cinco partidas, com uma sequência de quatro vitórias seguidas. Em números, o Verdão marcou 14 gols e sofreu apenas três, tendo 80% de aproveitamento.

Após bom desempenho no "Cebolismo", Abel Ferreira assinou com o Palmeiras em definitivo no dia 30 de outubro de 2020. Hoje, o português é considerado um dos maiores técnicos da história do Verdão.

Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras conquistou 10 títulos: três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022). Ao todo, são 303 jogos na área técnica do Verdão, sendo o treinador mais vitorioso da história do clube.

Porém, o ciclo vitorioso de Abel Ferreira como treinador do Palmeiras pode estar chegando ao fim. Em janeiro deste ano, o português renovou contrato até dezembro de 2025, o que deve ser o último contrato dele pelo clube. Internamente, Cebola conta com muito prestígio no Verdão e é visto como um potencial substituto.