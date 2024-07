Palmeiras conta com força do Allianz Parque para as próximas duas rodadas em casa

Palmeiras está invicto no Allianz Parque em 2024 (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







06/07/2024

Prestes a completar 10 anos de Allianz Parque, o Palmeiras faz em 2024 a sua melhor temporada dentro da Arena, sem saber o que é ser derrotado no novo Palestra Itália ainda neste ano.

O Verdão conta com o ótimo aproveitamento recente para tentar buscar seis pontos nos próximos dois jogos que faz ao lado do seu torcedor, diante do Bahia e Atlético-GO.

Com 11 triunfos e dois empates em 12 jogos, o Palmeiras está invicto no Allianz Parque em 2024, registrando a temporada com melhor aproveitamento de pontos e também com o maior índice de vitórias.

As duas únicas derrotas do Palmeiras como mandante neste ano, foram em dois jogos na Arena Barueri, para Internacional e Athletico-PR, ambas pelo Brasileirão.

Para o duelo diante do Bahia, neste domingo, Abel Ferreira contará com os retornos de Gustavo Gómez, Gabriel Menino e Raphael Veiga.