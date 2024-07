Gabigol? Flaco López brilha no Palmeiras e já faz melhor temporada da carreira

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras em 2024 (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 05/07/2024 - 12:46 • São Paulo

Se o palmeirense vive a expectativa do clube enfim contratar Gabriel Barbosa para resolver os problemas de seu ataque, o argentino Flaco López prova que a torcida pode ser muito feliz mesmo sem Gabigol.

Com mais um importante gol com a camisa do Verdão, o primeiro do empate em 2 a 2 diante do Grêmio, Flaco López chegou aos 14 gols nesta temporada.

Com cinco assistências no ano, o argentino já faz a sua melhor temporada pelo Verdão e deve confirmar neste segundo semestre o posto de artilheiro do clube na temporada.

De acordo com o Sofascore, com 22 jogos como titular em 2024, Flaco precisa de 102 minutos para participar de um gol e já finalizou mais de 88 vezes neste ano.

Enquanto briga com Rony por titularidade, os números mostram por si só que não está difícil de Abel Ferreira escolher quem deve comandar o ataque alviverde.