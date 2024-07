Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 16:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras segue interessado em contratar Gabigol e vai para a terceira tentativa de tirar um jogador importante do Flamengo. Nos últimos anos, o clube tentou fechar com Bruno Henrique e Pedro, mas não teve sucesso em ambos os casos.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Ainda não há acerto entre o Verdão e o ídolo Rubro-Negro, mas a tendência é que o negócio avance, diferentemente das tentativas anteriores.

Gabigol está de saída do Flamengo e interessa ao Palmeiras (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

Por que Gabigol no Palmeiras é possível?

No Momento, Gabigol não tem mais clima para seguir no Flamengo, e o Palmeiras é um dos poucos clubes do país que consegue arcar com os altos custos da operação para contratá-lo. As declarações do empresário Junior Pedroso não foram bem aceitas no Rubro-Negro, e o atacante já recusou a oferta de renovação contratual.

➡️ Gabigol tem otimismo para absolvição em julgamento, e Palmeiras pode se proteger com pré-contrato

Aprovado por Abel Ferreira e Leila Pereira, Gabigol tem o Palmeiras como melhor projeto esportivo para seguir em destaque e ter protagonismo em uma equipe que luta por títulos.

Bruno Henrique era caso semelhante, mas diferente ao mesmo tempo

Assim como Gabigol, Bruno Henrique estava nos meses finais de contrato com o Flamengo quando o Palmeiras tentou a contratação, em 2023. Porém, a relação entre o Rubro-Negro e o jogador não estava desgastada como a do ex-camisa 10. As partes demoraram, mas se acertaram pela renovação contratual.

A prioridade de Bruno Henrique e Flamengo era chegar a um acordo pela extensão, e o desempenho do atleta na época era bem avaliado, apesar da idade mais avançada. Hoje, o clube carioca desconfia da entrega que Gabigol pode ter dentro de campo.

Trio do Flamengo, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique já estiveram no radar do Palmeiras (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

E o Pedro?

O Palmeiras tentou contratar o centroavante em 2022, mas não teve sucesso. Pedro era reserva do Flamengo e queria ter mais espaço, mas o clube não gostaria de negociá-lo e tinha um plano a longo prazo. Tanto que, atualmente, ele é titular absoluto e chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2014.