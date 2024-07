Opinião: Empate do Palmeiras em Caxias deixa boas notícias em meio ao mar de cornetas

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 05/07/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras empatou com o Grêmio por 2 a 2 nesta quinta-feira (4), em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Brasileirão, e apesar da corneta sempre excessiva da torcida nas redes sociais, o jogo deixou algumas boas notícias para o técnico Abel Ferreira.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Apesar de Rony e Jhon Jhon não terem feito uma boa exibição, o garoto Vitor Reis mais uma vez jogou muito e provou estar pronto para estar na reserva de Gómez e Murilo.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Dudu jogou mais uma vez por cerca de 20 minutos e fez a sua melhor partida pós lesão, mostrando que merece mais minutos de Abel Ferreira para as próximas rodadas.

Mayke como sempre entrou muito bem no jogo e ao participar do gol de Flaco López, também mostrou que não merece ser reserva de Marcos Rocha, por mais importante que o camisa 2 seja taticamente.

Estêvão nem precisamos falar nada, cada vez mais maduro, parece ter uns cinco anos a mais do que tem e jogo a jogo vai provando que será essencial ao Verdão no segundo semestre.

O Palmeiras perdeu importantes pontos em Caxias, mas o momento atual do time não me preocupa, até porque Abel Ferreira está com o elenco totalmente desfalcado, e ainda tem muita gente boa pra estrear.

Pode deixar a corneta rolar, mas no fundo você sabe, palmeirense, que esse time ainda pode nos dar muitas alegrias em 2024.