Palmeiras busca contratação de zagueiro do Houston Dynamo

Com a missão de ampliar as opções no setor defensivo, o Palmeiras busca a contratação do zagueiro Micael, do Houston Dynamo. Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, o jogador defende a equipe norte-americana desde 2022.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras se movimenta no mercado e aguarda reforço após saída de Rony

A direção alviverde possui conversas adiantadas com o estafe do atleta e mantém confiança na negociação. A informação do interesse alviverde foi noticiada inicialmente pelo jornalista norte-americano Tom Bogert e confirmada pela reportagem do Lance!.

Canhoto, o zagueiro Micael cumpre os requisitos solicitados pelo técnico Abel Ferreira, que busca um defensor com essa característica para o setor, que perdeu Vitor Reis para o Manchester City, da Inglaterra, em janeiro.

continua após a publicidade

Palmeiras tem fluxo de caixa para contratar zagueiro

Ao todo, o Palmeiras arrecadou 37 milhões de euros fixos com a saída do jovem para a Inglaterra e possui fluxo de caixa para contratar reposições para o sistema defensivo.

No momento, a comissão técnica do Palmeiras tem os seguintes nomes como opções: Gustavo Gómez e Murilo, titulares, Naves e Benedetti, recém-promovido ao time principal.

continua após a publicidade

Micael, alvo do Palmeiras na janela de transferências, durante treino no Houston Dynamo, dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/redes sociais)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras no mercado de transferências

Até o momento, o Palmeiras anunciou três contratações: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o volante Emiliano Martínez. O trio já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O ex-atacante do Orlando City, dos Estados Unidos, já estreou, assim como Martínez, o último dos reforços, que começou como titular pela primeira vez na quinta-feira (13), contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão. Paulinho segue se recuperando de cirurgia na perna.

➡️ Auxiliar do Palmeiras explica opção por Estêvão no banco de reservas