Palmeiras barra saída de Veiga para Europa antes de Super Mundial

Veiga durante partida do Palmeira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares e Rafaela Cardoso • Publicada em 22/10/2024 - 10:59 • São Paulo (SP)

Destaque na goleada do Palmeiras sobre o Juventude, Raphael Veiga segue no radar de clubes do futebol europeu. Anteriomente, equipes da Inglaterra e Espanha realizaram consultas pelo meia, mas o Verdão segue irredutível em negociar os principais nomes do elenco antes do Super Mundial, que será disputado a partir de julho de 2025

+ Neymar terá curta sequência de partidas antes de convocação da Seleção Brasileira

Sem a necessidade de negociar atletas para estabilizar o caixa, o Palmeiras prioriza o projeto esportivo em relação às vendas. Segundo apuração a reportagem do Lance!, o clube paulista só aceitará eventuais ofertas por jogadores caso os interessados depositem o valor da multa rescisória.

Contratado em dezembro de 2016, Veiga atuou por empréstimo no Athletico-PR por uma temporada antes de se fixar no clube paulista. Desde então, acumulou diversos títulos, como duas Copas Libertadores, e se transformou no principal artilheiro do clube no século, com 99 gols marcados.

A multa para retirar Veiga do Palmeiras está fixada em 60 milhões de euros (R$ 369 milhões na cotação atual) para clubes do exterior. Em fevereiro de 2023, a diretoria alviverde adquiriu mais 20% dos direitos econômicos e, agora, totaliza 85% dos direitos do meia. O contrato do camisa 23, por sua vez, é válido até o fim de 2026.

Raphael Veiga marcou três gols na vitória do Palmeiras sobre o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veiga pode seguir o exemplo de Estêvão

No radar da Europa, Veiga pode seguir os mesmos passos de Estêvão e deixar o Palmeiras na metade do próximo ano.

Em junho, o camisa 41 foi contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, em operação que pode chegar a R$ 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) - sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões em metas.

O jovem, no entanto, só irá se apresentar ao clube londrino após a disputa do Super Mundial. A permanência do atacante foi uma reivindicação do clube, que só aceitou negociar o jogador nestes termos.

Números de Veiga pelo Palmeiras em 2024

Até o momento, Raphael Veiga disputou 50 partidas com a camisa do Palmeiras na temporada. O meia acumula 17 gols marcados e sete assistências, além de 3700 minutos em campo.

Após perder vaga no time titular com a chegada de Maurício, Veiga retomou a condição após a lesão de Estevão e voltou a corresponder em campo. Na vitória sobre o Juventude no último domingo (20), foi às redes em três oportunidades.