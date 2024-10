‘Capitão silencioso’, Veiga retoma boa fase no Palmeiras e ignora concorrência

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 22/10/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Autor do único hat-trick deste Brasileirão, elogiado pelo 'chefe' e peça fundamental do Palmeiras, esse pode ser facilmente um resumo do meio-campista Raphael Veiga nos últimos dias. O jogador é um dos líderes do elenco de Abel Ferreira e, após algumas partidas abaixo do que costumava apresentar, o camisa 23 recuperou seu bom futebol e está de volta para conduzir o Verdão em busca do tri.

Após os três gols marcados na goleada do Palmeiras sobre o Juventude, por 5 a 3, na última rodada do Nacional, o técnico português foi direto ao elogiar Veiga: determinante e decisivo. Além disso, apesar de não ter a faixa de capitão do time, Abel Ferreira afirma que o meia é um "capitão silencioso" dentro do grupo, já que faz um trabalho extraordinário.

Diferentemente do que pensa o treinador alviverde, que afirmou que a contratação de Maurício também para serviu para "todos ficarem atentos e preparados", Veiga acredita que seu futebol não mudou com a chegada do companheiro de posição.

Vale lembrar que Maurício chegou a colocar Veiga no banco, mas depois os dois começaram a atuar juntos quando Estêvão estava fora por lesão na coxa. Agora, no entanto, o camisa 18 sofreu uma lesão no joelho e corre o risco de ficar fora neste restante de temporada.

- Eu sou o mesmo antes do Maurício e depois do Maurício. Não é sempre que a gente vai fazer um ano 100%, mas se todo ano eu fizer um ano ruim com 18 gols... mas é isso. Estou feliz que o Maurício esteja no Palmeiras, todos sabem o quanto eu quis que ele viesse. O Palmeiras tem que estar com os melhores jogadores e o Maurício é um grande jogador - resumiu Veiga.

O Palmeiras está forte em busca do tricampeonato brasileiro. Nesta rodada, o Verdão terá a chance de assumir a liderança. Para isso, precisa vencer o Fortaleza, no Allianz Parque, e torcer por um tropeço do Botafogo, que joga fora de casa, contra o Red Bul Bragantino. Restam, ainda, oito rodadas para o fim da competição.