Como saiu de campo sem ser vazado, foi a sexta partida consecutiva do Alviverde sem sofrer gols, maior sequência desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, em 2020, superando as séries de cinco jogos registradas de fevereiro a março de 2022 e em julho de 2021. Além disso, o Palmeiras chegou a sua quarta semifinal seguida de Libertadores, se igualando ao recorde do Santos de Pelé (1962 a 1965) entre os brasileiros com mais presenças nessa fase do torneio.