Palmeiras aposta em retorno de titulares para decisão contra o São Paulo

Em meio à preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras aposta na recuperação de dois jogadores lesionados para o duelo contra o São Paulo, na próxima segunda-feira (10), no Allianz Parque.

O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, em transição física após lesões na coxa esquerda e direita, respectivamente, participaram de parte das atividades com o elenco na manhã de ontem. Na sequência, a dupla seguiu com trabalhos específicos junto ao Núcleo de Saúde e Performance do clube.

A tendência é que ambos estejam à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira para o clássico contra o São Paulo. Com isso, Vanderlan e Micael, contratado nesta janela de transferências, devem retornar ao banco de reservas.

Palmeiras terá outras novidades

Recuperado de uma pubalgia, Felipe Anderson voltou a atuar na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo e não tem mais restrição de minutos. Com isso, o meia-atacante se torna mais uma opção para Abel Ferreira no setor ofensivo, que recentemente perdeu Maurício.

- Estou muito feliz por poder voltar ao grupo, por poder me colocar à disposição e ajudar o elenco. Muito feliz também pelo trabalho que nós fizemos nesse período com o NSP (Núcleo de Saúde e Perfomance) - afirmou.

Já Vitor Roque, maior contratação da história do Palmeiras, treinou com o grupo pela primeira vez na última quarta-feira (5). Inscrito no Campeonato Paulista, o ex-atacante do Barcelona deve fazer sua estreia pelo Verdão no Majestoso.

Palmeiras encara o São Paulo, no Allianz Parque, pela semifinal do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (10), contra o São Paulo, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo único válido pela semifinal do Campeonato Paulista.

Dono da terceira melhor campanha na fase de grupos, o time de Abel Ferreira terá a vantagem de decidir a final em casa caso se classifique e enfrente o Santos. Se o adversário for o Corinthians, o Verdão fará o jogo de volta na Neo Química Arena.