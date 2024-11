Palmeiras aposta em destaques da base para dar fôlego à equipe no Brasileirão

O Palmeiras deve contar com novas opções no ataque para o duelo contra o Bahia. Allan e Thalys, da base, treinaram com o elenco principal na última quarta-feira (13) e podem ser alternativas no banco de reservas para o jogo no dia 20 de novembro, em Salvador.

A dupla já vinha integrando as atividades com o restante do time profissional e pode aproveitar os desfalques para ganhar chances nesta reta final de Brasileirão. Estêvão e Richard Ríos, além de convocados para suas seleções, cumprem suspensão automática após o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio.

Gustavo Gómez defenderá o Paraguai em La Paz, na véspera do confronto contra o Tricolor Baiano, e também será ausência. Assim como Mayke, que atuou como lateral-esquerdo nos minutos finais do último compromisso do time.

Moral com Abel Ferreira

Novidade do Palmeiras na reta final do Brasileirão, Thalys é o favorito entre os jovens para ser relacionado para o confronto contra o Bahia.

Destaque das categorias de base, o atacante foi um dos citados por Abel Ferreira em coletiva, quando o treinador anunciou que ele, junto com outros três jogadores da Academia de Futebol, será integrado ao elenco profissional em 2025.

O volante Figueiredo, o zagueiro Benedetti e o atacante Luighi foram os outros mencionados pelo técnico português.

Os jogadores Thalys (à esquerda) e Michel, do Palmeiras, durante treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Luta pelo título do Brasileirão

O Palmeiras segue na luta pelo título do Brasileirão, com 64 pontos, quatro atrás do líder Botafogo, que tem 68. A equipe de Abel Ferreira tenta reduzir a diferença nas últimas rodadas e pressionar o Alvinegro, que busca sua primeira taça da competição desde 1995.

Novamente rivais no Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentam no dia 26 de novembro, no Allianz Parque, pela 36ª rodada, em um confronto que pode ser decisivo para a definição do campeão.