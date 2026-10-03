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Palmeiras renova contrato com Arthur até 2030: 'Clube onde cresci'

Cria da Academia tem novo vínculo com o clube, agora válido até dezembro de 2030

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
03/10/2026 13:24
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Arthur renova contrato com o Palmeiras
Arthur renova contrato com o Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras anunciou, na tarde deste sábado (3), a renovação de contrato com Arthur. O novo vínculo da Cria da Academia é válido até dezembro de 2030.

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Arthur chegou ao Palmeiras em 2017, para atuar na equipe sub-11, e passou por todas as categorias de base do clube. Em entrevista ao canal oficial, o lateral-esquerdo celebrou a renovação e destacou a importância de permanecer no clube onde cresceu. Ele também relembrou o período em que acompanhava o Verdão como torcedor.

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- É uma felicidade imensa poder realizar o meu sonho no clube onde cresci. Quando eu cheguei em 2017, vinha às vezes assistir ao Palmeiras jogar, ficava em cima, na arquibancada superior, e via direto o Zé Roberto jogar, os jogadores dessa época, e me imaginava ali. É gratificante demais viver esse momento que sonhei minha vida inteira - afirmou.

Pelo time profissional, Arthur conquistou seu primeiro título ao vencer o Campeonato Paulista diante do Novorizontino, no início do ano. O lateral projetou o restante da temporada, em que o Palmeiras segue na disputa por três troféus, e comentou a possibilidade de a equipe se tornar a primeira do futebol brasileiro a conquistar, no mesmo ano, o estadual, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.

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- O objetivo principal da temporada é o que o Abel fala: ganhar quatro títulos em quatro torneios. Como ele falou, se ninguém nunca fez, podemos ser os primeiros. Estamos lutando, treinando todos os dias para isso - destacou.

Arthur foi relacionado pela primeira vez para uma partida do time profissional em 2025, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral relembrou o contato com o roupeiro Benildo, que o avisou sobre a novidade, além de uma ligação para a mãe para pedir produtos de higiene, em um momento descontraído.

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- Estava treinando e vi que o Piquerez não foi a campo, estava em controle de carga. Voltei para o vestiário, fiquei no meu cantinho e quando o Benildo (roupeiro) me chamou e falou 'Arthur, vem aqui', eu não estava esperando. Ele me disse que minha camisa era a 56, e eu só respondi 'tá bom'. Só depois fui ver que meu nome estava na lista de relacionados e eu não tinha trazido nada, desodorante, essas coisas. Tive de ligar para minha mãe trazer, porque precisava para o jogo. Esse momento foi bem surpreendente - completou.

Arthur aparece atualmente como reserva imediato de Piquerez e levou a melhor na disputa com Jefté, submetido a uma cirurgia no joelho. O retorno do lateral ainda em 2026 é incerto. Na temporada, Arthur soma 31 partidas, sem gols ou assistências.

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