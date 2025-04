Corinthians perde titular por tempo indeterminado após lesão na coxa

O Corinthians anunciou, na tarde desta quarta-feira (2), que o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri será desfalque por tempo indeterminado devido a uma tendinite no bíceps da coxa esquerda.

continua após a publicidade

+ Corinthians acerta renovação de destaque do Paulistão; veja detalhes

O jogador já está sob os cuidados do departamento médico do clube e será reavaliado nos próximos dias. Por conta da lesão, ele não foi relacionado pela comissão técnica de Ramón Díaz para o confronto contra o Huracán, da Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Livre no mercado, Angileri chegou ao Corinthians sem custos após indicação da comissão técnica. Nas primeiras semanas, venceu a concorrência com Hugo e Matheus Bidu e se firmou como titular da equipe. O lateral, inclusive, teve papel importante na decisão do Campeonato Paulista, sendo um dos responsáveis por neutralizar Estêvão nos dois jogos da final.

continua após a publicidade

O lateral-esquerdo de 31 anos possui contrato válido com o clube do Parque São Jorge até dezembro de 2025 e totaliza duas assistências em cinco partidas com a camisa alvinegra.

Angileri durante apresentação oficial como novo reforço do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

De esquecido na Espanha a titular no Corinthians

Única contratação do Corinthians na última janela de transferências, Fabrizio Angileri chegou ao clube após um longo período de inatividade. O lateral-esquerdo estava encostado no Getafe, da Espanha, e passou mais de nove meses sem entrar em campo. Antes de vestir a camisa alvinegra, sua última partida oficial havia sido em maio do ano passado.

continua após a publicidade

Inicialmente, o Getafe desejava negociar o jogador em definitivo, mas acabou aceitando o empréstimo. Angileri não fazia parte dos planos do técnico José Bordalás, que, em algumas ocasiões, preferiu deixar vagas abertas no banco de reservas a relacioná-lo para as partidas.