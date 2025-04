Ao mesmo tempo em que o Palmeiras chega à Libertadores com algumas dúvidas, devido ao desempenho no início da temporada, a equipe segue como uma das principais candidatas ao título. No entanto, para conquistar o tetracampeonato, o Verdão precisará superar, além de adversários de peso, desafios internos ao longo da competição.

Como chega o Palmeiras para a Libertadoress 2025

Mesmo após realizar a maior janela de transferências da história do clube e contratar três atacantes, o Palmeiras tem encontrado dificuldades para criar chances de perigo, somando apenas um gol marcado nos últimos quatro jogos.

O desempenho abaixo do esperado gerou insatisfação na torcida, que vaiou a equipe na saída do gramado após o empate em 0 a 0 na estreia do Brasileirão.

Empatado em títulos com outras quatro equipes do futebol brasileiro, o Verdão busca sua quarta conquista para se tornar o maior vencedor da Libertadores entre os clubes do país.

Elenco para a Libertadores

Goleiros

1 - Mateus

14 - Marcelo Lomba

21 - Weverton

24 - Aranha (Sub-20)

52 - Luiz Sá (Sub-20)

Laterais

2 - Marcos Rocha

4 - Giay

6 - Vanderlan

22 - Piquerez

52 - Gilberto (Sub-20)

56 - Arthur (Sub-20)

Zagueiros

3 - Bruno Fuchs

13 - Micael

15 - Gustavo Gómez

26 - Murilo

34 - Naves

43 - Benedetti

53 - Diogo (Sub-20)

54 - Thiago (Sub-20)

68 - Robson (Sub-20)

Meio-campistas

5 - Aníbal Moreno

7 - Felipe Anderson

8 - Richard Ríos

20 - Mauricio

23 - Raphael Veiga

30 - Lucas Evangelista

32 - Emiliano Martínez

38 - Figueiredo

40 - Allan

45 - Erick Belé (Sub-20)

47 - Ramon (Sub-20)

48 - Larson (Sub-20)

50 - Luis Pacheco (Sub-17)

55 - Rafael Coutinho (Sub-20)

58 - Gabriel Azevedo (Sub-20)

65 - João Victor (Sub-20)

98 - Agner (Sub-20)

99 - Kauã Lira (Sub-20)

Atacantes

9 - Vitor Roque

10 - Paulinho

11 - Bruno Rodrigues

17 - Facundo Torres

31 - Luighi

37 - Riquelme Fillipi (Sub-20)

39 - Thalys

41 - Estêvão

42 - Flaco López

67 - Marcio Vitor (Sub-20)

97 - Wesley (Sub-17)

Técnico do Palmeiras

Abel Ferreira entra na sua sexta temporada pelo Palmeiras em busca de reafirmação. Após conquistar ao menos um título em todos os anos à frente do Verdão, o português tem a missão de reorganizar o elenco, que passou por uma reformulação na última janela.

Depois de cair nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores em 2024, o Alviverde terminou o Brasileirão na vice-liderança. Já em 2025, a equipe enfrentou dificuldades, avançou ao mata-mata do Paulistão apenas na última rodada, mas conseguiu chegar à final.

Na decisão, uma derrota em casa e um empate contra o maior rival decretaram o fim da sequência de três títulos estaduais consecutivos, com o Palmeiras ficando com o vice-campeonato.

Jogos do Palmeiras na Libertadores

Sporting Cristal (PER) x Palmeiras: 03/04 - às 19h Palmeiras x Cerro Porteño (PAR): 09/04 - 21h30 Bolívar (BOL) x Palmeiras: 24/04 - 19h Cerro Porteño x Palmeiras: 07/05 - 21h30 Palmeiras x Bolívar (BOL): 15/05 - 19h Palmeiras x Sporting Cristal (PER): 28/05 - 21h30

Todas as partidas serão disputadas no horário de Brasília

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, registrou 50 atletas para a disputa da atual edição da Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Grupo do Palmeiras

Sporting Cristal

O Palmeiras estreia na Libertadores fora de casa, diante do adversário teoricamente mais acessível do grupo. Na próxima quinta-feira (3), o Verdão enfrenta o Sporting Cristal, apenas o sexto colocado da Liga 1 peruana em 2025.

Cerro Porteño

Na sequência, o time de Abel Ferreira recebe o Cerro Porteño, em um duelo que marcará o reencontro das equipes após o caso de racismo contra o jovem Luighi, em partida válida pela Libertadores Sub-20, no Paraguai, nas últimas semanas.

Bolívar

Por fim, o Alviverde viaja até a altitude da Bolívia para encarar o Bolívar, que estreou com derrota por 4 a 2 para o Cerro Porteño fora de casa. No campeonato nacional, a equipe ocupa a terceira colocação, mas disputou apenas uma partida até o momento.