Palmeiras alfineta São Paulo após divulgação do VAR: ‘Desta vez ninguém deletou as imagens’

A vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo na noite desta segunda-feira (10), pela semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, segue dando o que falar. Isso porque o lance crucial da partida, do pênalti de Arboleda em Vitor Roque e que resultou em gol de Raphael Veiga, fez o Verdão relembrar um caso recente contra seu arquirrival.

Nesta terça-feira (11), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o áudio do VAR no lance polêmico do Choque-Rei. Após isso, as redes sociais do Palmeiras alfinetaram o Tricolor com a seguinte frase: "Desta vez ninguém deletou as imagens. Transparência é tudo!".

O post faz alusão a um fato que aconteceu em 2022, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu a falha ao não checar o impedimento de Calleri em jogada que culminou em pênalti para o Tricolor, mas informou que a máquina foi resetada (reiniciada), impedindo a checagem tardia, solicitada pelo Palmeiras.

- Não é possível traçar a linha, porque este jogo fica por um período na máquina. E segundo a informação da empresa, quando a máquina vai ser usada novamente, ela precisa ser resetada. E isto foi resetado - disse Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, na época.

Veja o que foi dito na análise do atual lance polêmico

- Guarizo, checa para mim. Ele (Arboleda) perde a bola, o jogador (Vitor Roque) dá um tapa para correr, e ele põe a perna”, argumentou Flávio, árbitro em campo, no início do lance. “Ele (Arboleda) perde o timing da bola, faz o toque lateral. Coloca, sim, essa perna esquerda. Faz o calço com a perna esquerda, na perna esquerda do jogador adversário (Vitor Roque) - diz o áudio divulgado sobre o pênalti marcado para o Palmeiras.

Foto: Reprodução

Palmeiras na final do Campeonato Paulista

Classificado para a decisão após vencer o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o Corinthians na final do Campeonato Paulista, em jogos de ida e volta.

Os horários dos confrontos serão definidos em reunião do conselho da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcada para o início da tarde desta terça-feira (11).