Entenda condição física de Vitor Roque após atacante do Palmeiras deixar clássico de maca

Principal contratação do Palmeiras para a temporada, Vitor Roque iniciou o clássico contra o São Paulo como titular, atuou por cerca de 75 minutos, participou do lance capital da partida e deixou o gramado do Allianz Parque de maca.

Substituído aos 30 minutos do segundo tempo, o ex-atacante do Barcelona não preocupa o departamento médico do clube e estará à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Corinthians, no próximo fim de semana, pelo jogo de ida da final do Paulistão.

Apesar de estar em boas condições físicas após retornar da Europa, Vitor Roque não vinha atuando com regularidade pelo Betis, clube que defendia por empréstimo, e sentiu cãibras nos minutos finais do clássico.

– Foi difícil colocá-lo (Vitor Roque) como titular, mas é fácil agradecer à nossa presidente (Leila Pereira). É uma contratação dela, não do treinador. Foi difícil porque o Flaco (López) estava bem, ele tinha feito gol no último jogo, mas a verdade é que esse jogo pedia mais a mobilidade do Vitor Roque, que ataca a profundidade. Teve o pênalti em cima dele, teve uma assistência para o Facundo, que poderia ter batido por cima do Rafael – afirmou Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Vitor Roque e Arboleda disputam possa de bola no clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras na final do Campeonato Paulista

Classificado para a decisão após vencer o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o Corinthians na final do Campeonato Paulista, em jogos de ida e volta.

Os horários dos confrontos serão definidos em reunião do conselho da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcada para o início da tarde desta terça-feira (11).