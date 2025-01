Copinha: Corinthians provoca Palmeiras e diretor rival rebate

A eliminação do Palmeiras na Copinha, no último domingo, foi marcada por provocações entre o Corinthians e o diretor de base do Verdão, João Paulo Sampaio. O Verdão foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 2, na Arena Barueri, e perdeu a chance de enfrentar o rival Corinthians na semifinal do torneio.

Enquanto o Corinthians garantiu sua vaga ao vencer o Vasco, a derrota do Palmeiras gerou reações nas redes sociais. O perfil oficial do Corinthians no "X" publicou: "Primeiro Dérbi do ano cancelado! ⚠️", alfinetando a ausência do rival.

Nesta segunda-feira, João Paulo Sampaio rebateu a provocação com ironia. Ele publicou um campinho destacando jogadores formados na base do Palmeiras que, nos últimos anos, renderam mais de R$ 1 bilhão ao clube. Na legenda, comentou: "Será que vale a pena trazer esse time de volta para o Dérbi não ser cancelado?"

Curiosamente, todos os jogadores citados por Sampaio teriam idade para disputar a Copinha, mas foram promovidos precocemente ao elenco principal e, em sua maioria, já vendidos.

A semifinal entre Corinthians e Grêmio será realizada na próxima quarta-feira, às 17h, na Arena Barueri. O vencedor enfrentará o classificado entre Criciúma e São Paulo na grande final. A rivalidade entre os clubes promete continuar aquecida dentro e fora de campo, movimentando as torcidas.

