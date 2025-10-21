Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, neste domingo (19), em jogo recheado de polêmicas de arbitragem, pauta que foi tema central do discurso inicial de Galvão Bueno, durante a última edição do programa "Galvão e Amigos". Para o narrador, ambos os times foram prejudicados pela arbitragem.

- É um jogo para ficar na nossa memória por algum tempo (o Flamengo 3 x 2 Palmeiras). é uma pena que os erros do árbitro e do VAR, mais uma vez tenham manchado o espetáculo. O juiz errou feio para os dois lados - disse Galvão.

Flamengo x Palmeiras é marcado por polêmicas de arbitragem

🟢Polêmicas envolvendo o Palmeiras

No episódio contestado, o Palmeiras alegou que houve um empurrão de Jorginho em Gustavo Gomez dentro da área. Porém, após revisão, a equipe de arbitragem de vídeo concluiu que não houve infração a ser marcada.

O lance ocorreu na área defensiva do Flamengo, quando Gomez teve contato com o jogador rubro-negro. A decisão de manter o jogo em andamento provocou protestos imediatos dos atletas do Palmeiras. Além dos jogadores em campo, o técnico Abel Ferreira e os integrantes do banco de reservas do Palmeiras também manifestaram descontentamento com a não marcação da penalidade.

🔴Polêmicas envolvendo o Flamengo

O VAR também analisou duas possíveis faltas no lance em que foi marcado o pênalti para o Flamengo. Contudo, segundo o árbitro de vídeo, não houve falta de Danilo em Vitor Roque no início da jogada, nem de Pedro em Bruno Fuchs, antes do zagueiro cometer o pênalti. Por isso a penalidade foi marcada sem interferências.

Briga pela liderança do Brasileirão

O Palmeiras lidera o Brasileirão nos critérios de desempate por ter uma vitória a mais que o Flamengo. Na próxima rodada, o Alviverde encara o Cruzeiro, no Allianz Parque, enquanto o Rubro-Negro pega o Fortaleza, fora de casa.