Oposição do Palmeiras busca aproximação nos bastidores em meio à recusa de Leila

Oposição a Leila Pereira na última eleição do Palmeiras, Savério Orlandi demonstrou satisfação com o desempenho do grupo, que conquistou pouco mais de 800 votos no pleito realizado no último domingo (24).

Agora, a missão do conselheiro é, além de fiscalizar a gestão reeleita, que permanecerá no comando até o fim de 2027, buscar formas de integrar as ideias de ambos os grupos em prol do Palmeiras nos próximos anos.

- Então, estou muito feliz de chegar, bastante cansado, é verdade, mas chegar ao término desse processo eleitoral nessa condição. O Palmeiras, me desculpe pelo lugar-comum, pelo clichê, mas o Palmeiras sai ganhando e ganha muito. A oposição se fortalece bastante, mas, a partir de amanhã, a gente tem que encontrar um jeito de fazer com que esses votos se somem, com que esses votos dialoguem entre si, para o bem do Palmeiras - afirmou Savério em entrevista.

A atual presidente, no entanto, tem planos diferentes. Após ser reeleita, Leila Pereira ressaltou a importância da concorrência pelo cargo, algo que não ocorreu na eleição anterior, quando foi a única candidata registrada no Conselho Deliberativo.

Porém, a empresária demonstrou ceticismo quanto à capacidade de Savério em transformar ideias em ações e classificou como "totalmente irrelevante" a série de propostas apresentadas por ele, indicando que não pretende aproveitar o projeto da chapa rival.

- Acho muito importante você ter candidatos de oposição. Na minha primeira eleição, eu não tive. O candidato da oposição está no clube há muito tempo e já esteve na diretoria de futebol, mas não fez nada relevante pelo clube. Não acredito que, quem já esteve e não fez, faria alguma coisa. Para mim, foi totalmente irrelevante toda a série de propostas dele. Acredito em pessoas que venham a fazer, e ele nunca fez. Em três anos, eu cumpri todas as minhas propostas - explicou Leila.

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras com mais de 2 mil votos (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Números da votação

Leila Pereira: 2.295 votos;

Savério Orlandi: 858 votos;

Branco: 30 votos.

Chapa vencedora