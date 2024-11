Maiores partidas entre Palmeiras e Botafogo na história

Palmeiras e Botafogo acabaram protagonizando uma grande rivalidade no Brasileirão de 2023, o que se repetiu em 2024. Com a crescente disputa entre as equipes, não só em campo, já que diversas já foram trocadas entre Leila Pereira, presidente do Verdão, e John Textor, dono da SAF do Botafogo, o Lance! traz as maiores partidas entre Palmeiras e Botafogo.

As equipes também protagonizaram grandes confrontos em 2024; veja as maiores partidas entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira as maiores partidas entre Palmeiras e Botafogo

1º lugar: Botafogo 3x4 Palmeiras - Brasileirão 2023

O primeiro lugar não poderia ser diferente. Palmeiras e Botafogo protagonizaram uma excelente partida no segundo turno do Brasileirão de 2023. O resultado da partida marcou a grande virada que a equipe paulista conquistou na competição. O Glorioso era líder da competição e encerrou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0.

O placar deixaria o Botafogo com larga vantagem em pontuação para as rodadas finais sobre o Verdão, que era o segundo colocado. No entanto, com grande jogo de Endrick, o Palmeiras virou o confronto nos últimos instantes, vencendo por 4 a 3, marcando a derrocada do time carioca e abrindo caminho para o bicampeonato brasileiro da equipe paulista.

2º lugar: Palmeiras 2x2 Botafogo - Libertadores 2024

Depois de 2023, as equipes voltariam a se enfrentam pela Libertadores em 2024, na fase de oitavas de final. No entanto, dessa vez, o resultado foi favorável aos cariocas, sem tirar a emoção que existe recentemente no confronto.

Depois de uma vitória por 2 a 1 do Botafogo no primeiro jogo, o Glorioso abriu uma vantagem de 2 a 0 na segunda partida. No entanto, o Palmeiras veio a empatar com com Rony nos últimos minutos. Ainda no final do jogo, Gustavo Gómez fez o gol que viraria a partida, mas o tento do paraguaio foi anulado, dando a classificação aos cariocas.

3º lugar: Palmeiras 0x0 Botafogo - Brasileirão 1972

Pelo Campeonato Brasileiro de 1972, as equipes se encontraram na grande final da competição. O resultado sem gols foi vantajoso para o Verdão, que levou a taça para casa pois havia feito mais pontos durante o campeonato do que o Glorioso (42 contra 33). Com o resultado, o Palmeiras levantou o seu quinto título do Brasileirão.

Endrick foi o grande nome do jogo que marcou a virada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2023 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

4º lugar: Palmeiras 3x1 Botafogo - Brasileirão 1969

Em 1969, as equipes foram protagonistas de mais uma final de Brasileirão. Dessa vez, como o campeão foi definido de um quadrangular, o Botafogo já não possuía mais chances de títulos, que estava entre Palmeiras e Cruzeiro. Com a vitória por 3 a 1, com dois gols de Ademir da Guia, o Palmeiras ficou na frente do Cabuloso pelos critérios de desempate, garantindo o seu tetracampeonato.

5º lugar: Botafogo 2x1 Palmeiras - Libertadores 1973

No ano seguinte da disputa entre as equipes pelo Brasileirão de 1972, Botafogo e Palmeiras decidiram vaga para a segunda fase da Libertadores. Naquela época, os times empataram em pontuação em seu grupo, que previa apenas o campeão de cada chave na próxima fase da competição.

Com isso, um jogo desempate teve que ser feito, no qual o Glorioso levou a melhor, com vitória por 2 a 1, garantindo sua classificação para a segunda fase da competição.