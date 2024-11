Palmeiras inicia venda geral de ingressos para jogo com o Botafogo; Allianz terá público reduzido

O Palmeiras abriu nesta segunda-feira (25) a venda de ingressos para o público geral para a partida contra o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Com os resultados da última rodada, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 70 pontos, empatou com o clube carioca na tabela de classificação, mas assumiu a liderança pelos critérios de desempate.

continua após a publicidade

+ Contratações, Super Mundial e Abel: Leila Pereira elenca prioridades do Palmeiras

+ Entenda como se formou o império de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Os torcedores do Palmeiras podem adquirir ingressos para a partida contra o Botafogo pela plataforma www.ingressospalmeiras.com.br. Inicialmente, as vendas eram exclusivas para sócios Avanti, com prioridade determinada pela pontuação de cada associado adimplente.

continua após a publicidade

Até o último sábado, véspera da eleição presidencial que resultou na reeleição de Leila Pereira, o clube havia informado que cerca de 15 mil ingressos já haviam sido vendidos.

Capacidade do Allianz Parque reduzida

Devido ao show do cantor Roberto Carlos, programado para o dia 27, a capacidade do Allianz Parque para o confronto entre Palmeiras e Botafogo deverá ser reduzida em até 30%.

continua após a publicidade

Entre as alterações no estádio, causadas pela montagem do palco, o setor Gol Norte será ampliado para incluir parte da Central Leste, área reservada para as torcidas organizadas. Já o setor Superior Norte ficará fechado para este jogo. O setor destinado aos visitantes, por sua vez, permanecerá sem alterações ou reduções de público de acordo com comunicado do clube.

Allianz Parque terá público reduzido para partida entre Palmeiras e Botafogo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Partidas do Palmeiras no Brasileirão