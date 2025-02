Com o empate entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto, o Palmeiras x São Paulo deste domingo (16), ganha ainda mais importância. Além da rivalidade histórica entre os clubes, o Choque-Rei deste final de semana vale a vaga na zona de classificação para o Palmeiras. Afinal, o que o Verdão precisa para entrar na zona de classificação do Campeonato Paulista ainda nesta rodada?

Após vencer a Inter de Limeira por 3 a 0 fora de casa na última quinta-feira (12), o Palmeiras ocupa a terceira posição do Grupo D, com 16 pontos. Com o empate da Ponte neste sábado (15), pelo Paulistão, o Palmeiras passa a depender só de si para se firmar pelo menos na segunda colocação do grupo, dentro da zona de classificação.



O Palmeiras está três pontos atrás da Ponte Preta, a vice-líder, e do São Bernardo, o líder do grupo. Vencendo o São Paulo em casa, o time de Abel entra na zona de classificação.

Uma combinação de vitória do Palmeiras com derrota do São Bernardo para o Guarani, levaria o Palmeiras a liderança do grupo D, empatado em número de pontos, mas superando pelo saldo de gols.

Palmeiras e São Paulo no Campeonato Paulista

O Palmeiras atropelou o Inter de Limeira na última rodada por 3 a 0, mas ainda segue fora da zona de classificação, na terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos. Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues são os únicos lesionados na equipe de Abel Ferreira.

O São Paulo, por sua vez, não venceu nos últimos jogos, mas está na liderança do Grupo C, com 15 pontos. Zubeldía não contará com Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young, que não estão 100% fisicamente.