Palmeiras x São Paulo: vidente aponta resultado do clássico no Allianz Parque

O domingo (16) no Campeonato Paulista será marcado pelo clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Para o Choque-Rei, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", previu uma vantagem para o Alviverde, mas com o jogo tendo grandes chances de terminar empatado.

De acordo com Luiz Filho, o Palmeiras vai construir várias jogadas de perigo no clássico e terá "espírito de luta" durante a partida. Para o São Paulo, o vidente projetou um time "forte e guerreiro", que vai "incomodar" bastante o Alviverde. O tarólogo afirmou que o duelo vai se alternar entre momentos racionais e emocionais.

Situação de Palmeiras e São Paulo no Paulistão

O Palmeiras atropelou o Inter de Limeira na última rodada por 3 a 0, mas ainda segue fora da zona de classificação, na terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos. Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues são os únicos lesionados na equipe de Abel Ferreira.

O São Paulo, por sua vez, não venceu nos últimos jogos, mas está na liderança do Grupo C, com 15 pontos. Zubeldía não contará com Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young, que não estão 100% fisicamente. O técnico argentino tem sido alvo de críticas de torcedores.

✅ FICHA TÉCNICA DE PALMEIRAS x SÃO PAULO

10ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), da CazéTV (Youtube), do Nosso Futebol+ e do Zapping (streamings)

