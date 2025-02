‘Se o São Paulo vencer o Palmeiras, eu mudo meu nome’, promete jornalista

Palmeiras e São Paulo fazem clássico pelo Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30, no Allianz Parque. E para o comentarista João Paulo Cappellanes, da Band, o Alviverde vai vencer o Tricolor por 3 a 0. O jornalista foi além e ainda fez uma promessa ousada em caso de vitória da equipe de Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

- Se o São Paulo ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, segunda-feira eu estou na porta do cartório mudando meu nome para chihuahua. Vai ser 3 a 0 Palmeiras - prometeu João Paulo Cappellanes.

Apresentadora do "Jogo Aberto", Renata Fan palpitou o resultado de 2 a 1 para o Palmeiras. Chico Garcia apostou em um 3 a 1 para o time de Abel Ferreira. O único a projetar uma vitória do São Paulo foi o comentarista João Pedro Sgarbi, que cravou 1 a 0 para o Tricolor.

continua após a publicidade

Palmeiras e São Paulo no Campeonato Paulista

O Palmeiras atropelou o Inter de Limeira na última rodada por 3 a 0, mas ainda segue fora da zona de classificação, na terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos. Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues são os únicos lesionados na equipe de Abel Ferreira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O São Paulo, por sua vez, não venceu nos últimos jogos, mas está na liderança do Grupo C, com 15 pontos. Zubeldía não contará com Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young, que não estão 100% fisicamente.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA DE PALMEIRAS x SÃO PAULO

10ª RODADA- CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), da CazéTV (Youtube), do Nosso Futebol+ e do Zapping (streamings).