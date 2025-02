O Palmeiras não pode nem pensar em tropeçar contra o São Paulo, é vencer ou vencer. Isso porque o time comandado por Abel Ferreira ainda não tem vaga garantida no mata-mata do Campeonato Paulista e não está na zona de classificação da tabela. No entanto, duas peças do time gostam muito de balançar as redes contra o rival e podem fazer a diferença: Raphael Veiga e Piquerez.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras encaminha acerto com novo patrocinador e mira recorde

No Choque-Rei deste domingo (16), marcado para às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Estadual, o meio-campista e o lateral-esquerdo certamente estarão entre os titulares e, juntos, os dois têm 10 gols contra o Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Enquanto o meia já marcou seis vezes contra o São Paulo, o lateral tem quatro bolas na rede neste clássico. Piquerez, inclusive, retornou recentemente e em alto nível para os gramados, após um longo período se recuperando de lesão, e não teve dificuldade em recuperar sua vaga de titular na equipe alviverde.

continua após a publicidade

Apesar da boa fase, a dupla ainda não marcou nesta temporada. Piquerez disputou apenas quatro jogos até aqui, com duas assistências, enquanto Veiga entrou em campo sete vezes e deu cinco passes para gol, sendo duas na vitória contra a Inter de Limeira, por 3 a 0, na última rodada.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Facundo Torres (Flaco López).

continua após a publicidade