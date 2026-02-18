O meio-campista do Palmeiras, Mauricio, comentou sobre a obtenção da cidadania paraguaia, homologada pela FIFA na última semana. O processo foi iniciado ainda em 2025 e durou mais de um ano.

- Desde o ano passado, eu já vinha, por conta própria, fazendo esse trâmite de documentação. Também falei com o Gómez, que me ajudou nesse processo, mostrando o caminho. A notícia acabou saindo agora, mas eu já estava desde o ano passado atrás disso.

Fico muito feliz por ter dado certo, porque é uma opção a mais que a gente tem. É claro que eu tenho que fazer um trabalho muito bem feito aqui no Palmeiras para poder ter essa oportunidade na Seleção Paraguaia, mas sempre pensando também na parte familiar, porque temos esse laço muito forte - afirmou.

A decisão de Mauricio, por sua vez, foi motivada por suas raízes paternas e abre caminho para uma eventual convocação para a disputa da Copa do Mundo, que terá início no dia 11 de junho.

- Uma parte da família do meu pai é do Paraguai. Inclusive, a minha avó, já falecida, era paraguaia. Meu pai nasceu no Brasil, mas foi bebê para lá, passou a infância e a adolescência toda no Paraguai e voltou ao Brasil para trabalhar - completou.

Além de Mauricio, o Palmeiras possui outros dois paraguaios no elenco: Gustavo Gómez e Ramón Sosa. O zagueiro, assim como no clube, é capitão de sua seleção e presença constante nas convocações, enquanto o atacante ainda busca consolidar espaço na lista final para o Mundial.

Mauricio durante partida entre Palmeiras e São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/ Agif/Gazeta Press)

