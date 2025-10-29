menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

No dia em que completa cinco anos de Palmeiras, Abel tenta coroar ciclo com feito inédito na Libertadores

Treinador português acredita que "algo mágico" acontecerá no Allianz Parque para Verdão avançar à final

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
04:30
Abel Ferreira antes de Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico mais vitorioso da história do Palmeiras - ao lado de Oswaldo Brandão -, Abel Ferreira terá um desafio inédito em sua carreira no dia em que completará cinco anos de clube: tentar uma virada histórica em uma semifinal de Libertadores. Até hoje, nenhum time que perdeu o primeiro jogo desta fase do torneio continental por três gols conseguiu reverter e avançar à decisão. Impossível? Não para o português.

Contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador, o Verdão foi derrotado por 3 a 0 e agora precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar para a final. Caso vença por três, a vaga será decidida nos pênaltis. Mas Abel Ferreira e seus jogadores já avisaram que será o jogo da vida deles e que "algo mágico" vai acontecer na quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, quando brasileiros e equatorianos voltam a se enfrentar.

Em 2025, o Palmeiras venceu por quatro gols ou mais algum adversário apenas três vezes: RB Bragantino (5 a 1), Universitário-PER (4 a 0) e Sporting Cristal (6 a 0). Na era Abel, no entanto, foram 27 goleadas por quatro gols ou mais. O treinador convocou a torcida para empurrar o elenco durante os 90 minutos finais na arena palmeirense em busca de uma virada histórica.

Levar a decisão para os pênaltis não é algo que o torcedor palmeirense espera, mas também não é o pior dos cenários. Caso isso aconteça, será a décima vez que o Alviverde vencerá por três gols de diferença algum rival nesta temporada.

Vitórias do Palmeiras com diferença de três gols em 2025:

  • Palmeiras 4 x 1 Internacional
  • Palmeiras 4 x 1 Fortaleza
  • Palmeiras 4 x 1 Juventude
  • Guarani 1 x 4 Palmeiras
  • Palmeiras 3 x 0 Ceará
  • Palmeiras 3 x 0 Sport
  • Palmeiras 3 x 0 Vasco
  • Inter de Limeira 0 x 3 Palmeiras
  • São Bernardo 0 x 3 Palmeiras

*O levantamento foi feito pelo Sofascore

Palmeiras tenta feito inédito na Libertadores

Desde que a competição passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhum clube conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa para chegar à final continental. Até o momento, dez times conseguiram vencer seus jogos de ida por três gols ou mais em uma semifinal e todos se classificaram para a decisão, ainda que tenham perdido o segundo jogo.

O fato, inclusive, aconteceu com o Palmeiras contra o River Plate, em 2020, quando os brasileiros venceram na Argentina, por 3 a 0, e perderam em casa, por 2 a 0, conquistando depois o título da Libertadores sobre o Santos.

O Palmeiras disputa a semifinal da Libertadores pela quinta vez nos últimos seis anos (recorde do século ao lado do River Plate-ARG de 2015 a 2020), sendo a sexta nos últimos oito (segunda maior marca da história, ao lado do Independiente-ARG de 1972 a 1979 e só atrás do Peñarol-URU de 1960 a 1970, com 10 em 11).

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

  • 2 Copas Libertadores (2020 e 2021);
  • 2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);
  • 1 Copa do Brasil (2020);
  • 1 Recopa Sul-Americana (2022);
  • 1 Supercopa do Brasil (2023);
  • 3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).
Abel Ferreira Palmeiras Sport
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

