No dia em que completa cinco anos de Palmeiras, Abel tenta coroar ciclo com feito inédito na Libertadores

Técnico mais vitorioso da história do Palmeiras - ao lado de Oswaldo Brandão -, Abel Ferreira terá um desafio inédito em sua carreira no dia em que completará cinco anos de clube: tentar uma virada histórica em uma semifinal de Libertadores. Até hoje, nenhum time que perdeu o primeiro jogo desta fase do torneio continental por três gols conseguiu reverter e avançar à decisão. Impossível? Não para o português.

Contra a LDU, na altitude de Quito, no Equador, o Verdão foi derrotado por 3 a 0 e agora precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar para a final. Caso vença por três, a vaga será decidida nos pênaltis. Mas Abel Ferreira e seus jogadores já avisaram que será o jogo da vida deles e que "algo mágico" vai acontecer na quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, quando brasileiros e equatorianos voltam a se enfrentar.

Em 2025, o Palmeiras venceu por quatro gols ou mais algum adversário apenas três vezes: RB Bragantino (5 a 1), Universitário-PER (4 a 0) e Sporting Cristal (6 a 0). Na era Abel, no entanto, foram 27 goleadas por quatro gols ou mais. O treinador convocou a torcida para empurrar o elenco durante os 90 minutos finais na arena palmeirense em busca de uma virada histórica.

Levar a decisão para os pênaltis não é algo que o torcedor palmeirense espera, mas também não é o pior dos cenários. Caso isso aconteça, será a décima vez que o Alviverde vencerá por três gols de diferença algum rival nesta temporada.

Vitórias do Palmeiras com diferença de três gols em 2025:

Palmeiras 4 x 1 Internacional

Palmeiras 4 x 1 Fortaleza

Palmeiras 4 x 1 Juventude

Guarani 1 x 4 Palmeiras

Palmeiras 3 x 0 Ceará

Palmeiras 3 x 0 Sport

Palmeiras 3 x 0 Vasco

Inter de Limeira 0 x 3 Palmeiras

São Bernardo 0 x 3 Palmeiras

*O levantamento foi feito pelo Sofascore

Palmeiras tenta feito inédito na Libertadores

Desde que a competição passou a ter uma fase semifinal, em 1988, nenhum clube conseguiu uma virada como a que o Palmeiras precisa para chegar à final continental. Até o momento, dez times conseguiram vencer seus jogos de ida por três gols ou mais em uma semifinal e todos se classificaram para a decisão, ainda que tenham perdido o segundo jogo.

O fato, inclusive, aconteceu com o Palmeiras contra o River Plate, em 2020, quando os brasileiros venceram na Argentina, por 3 a 0, e perderam em casa, por 2 a 0, conquistando depois o título da Libertadores sobre o Santos.

O Palmeiras disputa a semifinal da Libertadores pela quinta vez nos últimos seis anos (recorde do século ao lado do River Plate-ARG de 2015 a 2020), sendo a sexta nos últimos oito (segunda maior marca da história, ao lado do Independiente-ARG de 1972 a 1979 e só atrás do Peñarol-URU de 1960 a 1970, com 10 em 11).

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

2 Copas Libertadores (2020 e 2021);

2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);

1 Copa do Brasil (2020);

1 Recopa Sul-Americana (2022);

1 Supercopa do Brasil (2023);

3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).