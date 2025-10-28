menu hamburguer
Palmeiras

Conheça Larson, jovem volante que despertou atenção de Abel e será comprado pelo Palmeiras

Jogador de 20 anos pertence ao Goiás chegou ao Palmeiras em janeiro, por empréstimo

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
28/10/2025
17:06
O meio-campista Larson, de 20 anos, chegou ao Palmeiras em janeiro deste ano emprestado pelo Goiás e, apesar do pouco tempo no clube paulista, mostrou serviço, foi campeão brasileiro Sub-20, treinou com o elenco principal e chamou atenção da comissão técnica liderada por Abel Ferreira. O combo perfeito para um jovem que sonha em despontar na carreira profissional.

Destaque do time de base, ganhou espaço nos treinamentos do time profissional após a lesão do volante Lucas Evangelista, com quem tem características parecidas. A sequência de treinos recentes mostraram a Abel Ferreira que Larson tem muito a oferecer e merece permanecer no Palmeiras.

– Ficaremos com ele e depois vemos se vamos emprestar, se vamos utilizá-lo. É um jogador, como tantos outros, que tem um projeto dentro do clube, mas esse ano vai ser difícil ele jogar. Um jogador que tem muita margem e tempo. Ele chegou há pouco tempo. Sempre treinamos com jogadores da base e a premissa é ser bom jogador e bom homem. Se a premissa número um não se cumprir não adianta ser bom jogador – disse Abel, recentemente.

Larson está emprestado ao Verdão até o início de 2026, e o clube sinalizou ao Goiás a intenção de comprar 50% dos direitos econômicos previstos no contrato do jogador, o equivalente a R$ 4 milhões. Ser polivalente e ter qualidade com a bola nos pés foram as principais características para chamar a atenção do técnico português, que o relacionou no dia 11 de outubro para a partida contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

Números de Larson pelo Palmeiras:

  1. Pé dominante: direito
  2. Chegada ao Palmeiras: 2025
  3. Palmeiras Sub-20 2025: 32 jogos e três gols
  4. Título: Campeonato Brasileiro Sub-20 (2025)

