Conheça Larson, jovem volante que despertou atenção de Abel e será comprado pelo Palmeiras

O meio-campista Larson, de 20 anos, chegou ao Palmeiras em janeiro deste ano emprestado pelo Goiás e, apesar do pouco tempo no clube paulista, mostrou serviço, foi campeão brasileiro Sub-20, treinou com o elenco principal e chamou atenção da comissão técnica liderada por Abel Ferreira. O combo perfeito para um jovem que sonha em despontar na carreira profissional.

continua após a publicidade

➡️ Escalação: Aníbal participa de treino, e Palmeiras segue preparação por vaga na Libertadores

Destaque do time de base, ganhou espaço nos treinamentos do time profissional após a lesão do volante Lucas Evangelista, com quem tem características parecidas. A sequência de treinos recentes mostraram a Abel Ferreira que Larson tem muito a oferecer e merece permanecer no Palmeiras.

– Ficaremos com ele e depois vemos se vamos emprestar, se vamos utilizá-lo. É um jogador, como tantos outros, que tem um projeto dentro do clube, mas esse ano vai ser difícil ele jogar. Um jogador que tem muita margem e tempo. Ele chegou há pouco tempo. Sempre treinamos com jogadores da base e a premissa é ser bom jogador e bom homem. Se a premissa número um não se cumprir não adianta ser bom jogador – disse Abel, recentemente.

continua após a publicidade

Larson está emprestado ao Verdão até o início de 2026, e o clube sinalizou ao Goiás a intenção de comprar 50% dos direitos econômicos previstos no contrato do jogador, o equivalente a R$ 4 milhões. Ser polivalente e ter qualidade com a bola nos pés foram as principais características para chamar a atenção do técnico português, que o relacionou no dia 11 de outubro para a partida contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Números de Larson pelo Palmeiras:

Pé dominante: direito Chegada ao Palmeiras: 2025 Palmeiras Sub-20 2025: 32 jogos e três gols Título: Campeonato Brasileiro Sub-20 (2025)

➡️ Apesar de déficit em setembro, Palmeiras bate recorde de receita no ano; veja detalhes