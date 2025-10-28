Allan chama torcida para 'incendiar' o Allianz contra a LDU, e Abel não abrirá treino do Palmeiras

O Palmeiras se prepara fortemente para reverter o resultado negativo de 3 a 0 do primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra a LDU. O técnico Abel Ferreira e os jogadores vêm chamando os torcedores para darem apoio ao time durante os 90 minutos do jogo de volta desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, e que vale vaga na decisão do torneio continental.

O meio-campista Allan tem entrado com frequência nos jogos do time e desempenhando um papel importante na equipe ofensivamente. O jovem falou da dificuldade deste confronto, já que o Verdão precisa vencer o jogo por quatro gols de diferença para avançar. Se vencer por três, a vaga será decidida nos pênaltis.

- A gente vem se preparando muito. Sabemos da dificuldade e da importância deste jogo, mas o Abel vem conversando bastante para dizer o que fazer e o que não fazer no jogo, estamos nos preparando bem para fazer uma boa partida - disse Allan.

A torcida alviverde fez uma campanha nas redes sociais para que Abel Ferreira abrisse o treino desta quarta-feira (29), às vésperas do duelo contra os equatorianos. No entanto, o Lance! apurou que essa opção foi descartada, já que o português entende a importância das atividades e que nenhuma informação pode ser vazada ao adversário.

- A torcida é um fator importante, tratamos como o 12° jogador e vamos precisar muito do apoio, pois sabemos da dificuldade do jogo. Vamos incediar ao máximo o Allianz Parque para que a gente possa virar essa partida. Venho trabalhando muito na semana para ajudar ao máximo dentro de campo, sendo suplente ou como titular - completou Allan.

