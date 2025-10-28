O Palmeiras divulgou o balancete aprovado pelo Conselho Fiscal referente ao mês de setembro, em que registrou um déficit de R$ 999 mil. No entanto, apesar do prejuízo neste período, o clube mantém o superávit de R$ 328,9 milhões no ano, além de uma receita acumulada superior à de 2024, de R$ 1,287 bilhão.

O recorde até então era o do ano passado, quando o clube arrecadou R$ 1,207 bilhão, ou seja, a meta foi superada com três meses de antecedência. Grande parte desses valores se deve à premiação arrecada no Mundial de Clubes da Fifa, realizado no meio do ano, além de vendas de atletas.

O orçamento inicial previa fechar o mês de setembro com um déficit de R$ 21,7 milhões. Mesmo que a diretoria tenha investido mais do que o previsto (R$ 97 milhões contra R$ 75,5 milhões), o clube também obteve receita maior do era previsto inicialmente, com valor de R$ 98,8 milhões contra R$ 57,4 milhões orçados.

A principal fonte de receita neste mês foi a negociação de atletas, que rendeu ao clube paulista R$ 30,3 milhões com vendas de direitos econômicos.

Foto: Reprodução/Palmeiras

Principais receitas do Palmeiras em setembro:

Negociação de atletas: R$ 30,3 milhões;

Direitos de transmissão: R$ 22,6 milhões;

Publicidade e patrocínio: R$ 17,5 milhões;

Arrecadação de jogos: R$ 7,6 milhões;

Sócio-torcedor Avanti: R$ 6 milhões;

Arrecadação social: R$ 5,3 milhões;

Rendas diversas: R$ 7 milhões.

Principais despesas do Palmeiras em setembro:

Pessoal e encargos sociais: R$ 44 milhões;

Amortização - direitos com jogadores: R$ 23,4 milhões;

Despesas gerais e administrativas: R$ 11,9 milhões;

Despesas com direitos de imagem: R$ 10,3 milhões;

Baixa e gastos com vendas de atletas: R$ 6,1 milhões.