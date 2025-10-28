Escalação: Aníbal participa de treino, e Palmeiras segue preparação por vaga na Libertadores

O Palmeiras segue forte em sua preparação para pegar a LDU, na quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em partida que vale a vaga na final da Libertadores. Sob o comando de Abel Ferreira, o elenco treinou na manhã desta terça-feira (28), na Academia de Futebol, com um reforço importante nas atividades: Aníbal Moreno.

Ausente contra o Cruzeiro em decorrência de um edema na panturrilha esquerda, o volante argentino reealizou parte do treinamento integrado ao grupo. As atividades foram técnicas com ênfase nas marcações, além de jogos em campo reduzido.

Por outro lado, o time conta com o retorno do lateral-esquerdo Piquerez, que foi ausência no empate contra a Raposa, mas o motivo era suspensão. Agora, resta ao treinador definir quem ocupará a vaga de Aníbal Moreno no meio-campo, caso o jogador ainda não tenha condições de jogo. Bruno Fuchs foi o escolhido no Brasileirão e pode ser mantido, mas Emiliano Martínez corre por fora em busca da vaga entre os titulares.

Provável escalação do Palmeiras contra a LDU:

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras disputa a semifinal da Libertadores pela quinta vez nos últimos seis anos (recorde do século ao lado do River Plate-ARG de 2015 a 2020), sendo a sexta nos últimos oito (segunda maior marca da história, ao lado do Independiente-ARG de 1972 a 1979 e só atrás do Peñarol-URU de 1960 a 1970, com 10 em 11).

Para avançar à decisão, o time de Abel Ferreira, que perdeu o primeiro jogo no Equador por 3 a 0, precisará vencer por quatro gols de diferença. Caso vença por três, a vaga será decidida nos pênaltis.

