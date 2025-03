Torcida do Palmeiras recepciona time com corredor verde e fogos antes da final

É hora de decisão do Campeonato Paulista! Palmeiras e Corinthians iniciam na tarde deste domingo (16), às 18h30 (de Brasília) a busca pela taça da competição estadual. A torcida do Verdão recepcionou os jogadores com o famoso corredor verde na saída da Academia de Futebol rumo ao Allianz Parque, palco da partida.

A festa pré-jogo alviverde é bem famosa e está presente, principalmente, nos jogos mais decisivos do time. Para ajudar a empurrar o Palmeiras rumo ao tetracampeonato paulista, as organizadas iniciaram a festa do lado de fora, mas prometem o mesmo do lado de dentro do estádio, principalmente contra o maior rival.

Além do tradicional corredor alviverde, torcedores devem fazer os famosos mosaicos nas arquibancadas. Canudos, faixas e bandeirinhas também costumam fazer parte da festa das organizadas.

Decisão entre Palmeiras x Corinthians

Classificado para a decisão após vencer o São Paulo por 1 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o Corinthians, que eliminou o Santos, na final do Campeonato Paulista, em jogos de ida e volta. O primeiro, na casa palmeirense, acontece neste domingo (16), às 18h30, enquanto a volta está marcada para o dia 27, às 21h35, na Neo Química Arena.