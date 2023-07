Em entrevista coletiva na segunda-feira (10), o delegado do César Saad, da Delegacia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), revelou que antes mesmo de o duelo começar no sábado (8), a identificação facial da arena alviverde contribuiu para que fossem presos três torcedores do Palmeiras (cujos nomes não foram informados), que estava sendo procurados pela Justiça. Não havia relação delas com as brigas ocorridas no dia da partida.