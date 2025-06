Palmeiras fatura premiação milionária após empate com o Porto no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O Palmeiras faturou uma nova premiação após a partida contra o Porto, no último domingo (15), no MetLife Stadium, pela estreia no Mundial. Com o empate sem gols, o clube garantiu 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões na cotação atual).

Com isso, o Palmeiras ultrapassou a marca de 16 milhões de dólares em faturamento na competição continental até o momento. Anteriormente, já havia assegurado 15,21 milhões de dólares (R$ 84,2 milhões) pela participação na fase de grupos.

Caso tivesse vencido o rival português na estreia, o Palmeiras teria dobrado a premiação recebida. Até o fim da primeira fase, a equipe comandada por Abel Ferreira ainda terá a oportunidade de arrecadar mais 4 milhões de dólares em premiações por mérito esportivo, caso vença o Al Ahly, em Nova Jersey, e o Inter Miami, de Messi, na Flórida.

Já uma classificação às oitavas de final do Mundial, que depende apenas dos próprios resultados, renderá ao Palmeiras mais 7,5 milhões de dólares (R$ 41,25 milhões). Vale lembrar que a diretoria não incluiu a potencial arrecadação na competição no orçamento esportivo para a temporada de 2025.

Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Porto na estreia do Mundial de Clubes (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo