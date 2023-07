- A gente tem o nome dele. Ele é torcedor do Flamengo. Ele é do Rio de Janeiro. Ele veio do Rio para assistir o jogo. Ele não veio nas caravanas de torcida organizada. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que a atuação da polícia é imparcial, seja torcedor organizado ou não. O que ele cometeu foi crime e é dessa forma que ele será tratado e autuado, independente de torcida organizada ou não. É assim que estamos tratando o caso, tanto esse quanto outros, com total imparcialidade. Até então, até hoje de manhã, ele responderia por homicídio tentado, e, infelizmente, com a morte dela, ele vai passar a responder por homicídio consumado. Ele responderá pelo tribunal do júri e, com certeza, pegará uma pena bastante alta. - disse César Saad.