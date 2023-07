Na hora do cortejo para o local do enterro, os torcedores usaram sinalizadores na cor verde e acompanharam o trajeto do caixão com cânticos citando o nome da palmeirense de 23 anos. Antes de ser enterrada, Gabriela recebeu a última homenagem ligada ao seu time do coração, quando sua família pediu que os presentes cantassem o hino do clube.