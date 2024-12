Mercado da Bola: veja as movimentações do Palmeiras

O Palmeiras segue ativo no mercado com o objetivo de reforçar o elenco para a próxima temporada. Após fechar com Facundo Torres, o clube mira outras posições. Além de um ponta, devem chegar, ao menos, um volante, um centroavante e um zagueiro - de preferência canhoto.

Paulinho, atacante do Atlético-MG, é um nome que interessa ao Palmeiras. O clube iniciou conversas com o Galo, e a tendência é que o negócio envolva uma quantia em dinheiro, além de dois atletas. A diretoria da equipe mineira, por sua vez, avalia o jogador em R$ 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões).

Por outro lado, Zé Rafael, Rony e Mayke são jogadores considerados negociáveis pela direção. Assim, o Palmeiras aguarda propostas para decidir o futuro do trio. Outros atletas, como o atacante Flaco López, também podem sair, mas apenas se o clube recuperar o valor investido.

Chegadas

O atacante Facundo Torres é o único reforço fechado. O atacante uruguaio, que pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos, custou 12 milhões de dólares fixos, além de 2 milhões de dólares em possíveis bonificações.

O jogador já desembarcou no Brasil e será apresentado nos próximos dias. No processo, o Verdão superou a concorrência do Cruz Azul, do México, que também enviou uma proposta pelo atleta.

Saídas

Até o momento, apenas Dudu e Lázaro deixaram o Palmeiras. O camisa 7 encerrou seu vínculo nos últimos dias após dez anos de clube. Enquanto Lázaro, que estava emprestado pelo Almería, da Espanha, não teve seu contrato renovado.

Dudu rescindiu seu contrato com o Palmeiras e está livre no mercado de transfrências (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Empréstimos

Em 2024, o Palmeiras emprestou cinco jogadores: Atuesta, Henri, Lucas Freitas, Vitinho e Ruan Ribeiro. Entre eles, apenas o meio-campista colombiano possui contrato de longo prazo com o clube, válido até dezembro de 2026. No entanto, a diretoria busca um novo destino para Atuesta, que defendeu o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, na última temporada.

Os demais atletas têm vínculo com o Verdão até dezembro de 2025 e devem ser novamente emprestados no início de 2025. Uma exceção pode ser Lucas Freitas, que encerrou o Brasileirão como titular do Juventude e tem chances de ser reintegrado ao elenco alviverde.