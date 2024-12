Palmeiras inicia conversas por Paulinho, do Atlético-MG

O Palmeiras iniciou conversas para tentar a contratação do atacante Paulinho, do Atlético-MG. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas a tendência é que o negócio envolva uma quantia em dinheiro, além de outros jogadores.

A diretoria do Atlético-MG avalia o jogador em cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões). A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

As tratativas ainda estão em estágio inicial, e as partes conversam para alinhar eventuais nomes envolvidos. Após o término da temporada, Paulinho passou por uma cirurgia no joelho por causa de uma fissura óssea na canela direita e deve estar à disposição apenas em maio.

Na atual temporada, o atacante somou 19 gols e quatro assistências em 59 partidas. Artilheiro do Galo na Copa Libertadores, ele chegaria como a principal contratação para 2025, ano em que o clube paulista irá disputar o Mundial de Clubes.

Paulinho, alvo do Palmeiras, durante partida do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Até o momento, o Palmeiras acertou apenas com o atacante Facundo Torres, do Orlando City, dos Estados Unidos. O Atleta já desembarcou no Brasil e aguarda apenas a realização de exames médicos para assinar contrato.