O Palmeiras segue com Andreas Pereira como prioridade para reforçar o meio de campo e aguarda uma resposta do Fulham, da Inglaterra, sobre a proposta enviada pelo jogador. Apesar do interesse no brasileiro, a diretoria alviverde mantém outras opções no radar e monitora o mercado enquanto aguarda uma definição.

A proposta pelo brasileiro segue a mesma: 20 milhões de euros fixos (R$ 125 milhões), com a possibilidade de acréscimos através de bonificações por metas atingidas. A imprensa inglesa, por sua vez, afirmou que o Fulham busca reposições para uma possível saída, algo que pode facilitar a chegada do atleta ao Brasil.

Apesar do desejo de contar com Andreas Pereira para a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras segue monitorando outras opções no mercado e já avalia alternativas caso a negociação com o jogador não seja concluída.

A diretoria procurou recentemente o Grêmio para entender as condições de negociação por Mathías Villasanti. Recém-chegado ao clube, o técnico Gustavo Quinteros tenta assegurar a permanência do volante, mas o Tricolor Gaúcho não descarta um eventual acordo caso os valores desejados sejam alcançados.

- Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno - afirmou o empresário do jogador.

Já Jorginho foi oferecido ao Palmeiras por intermediários e agradou a direção, principalmente pelo fato de poder chegar sem custos, uma vez que seu contrato com o Arsenal, da Inglaterra, termina no meio do ano.

O volante Jorginho, do Arsenal, foi oferecido via empresários ao Palmeiras (Foto: Paul Ellis/AFP)

O Palmeiras, no entanto, ainda não abriu conversas com a equipe londrina e aguarda uma definição sobre Andreas Pereira para ajustar suas prioridades na janela. Até o momento, o Verdão anunciou a contratação de dois atacantes: Paulinho, ex-Atlético-MG, e Facundo Torres. Juntas, as negociações custaram pouco menos de R$ 200 milhões.