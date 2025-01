Carlos Gabriel celebra classificação do Oeste diante do Palmeiras na Copinha Zagueiro de 20 anos atuou em todos os jogos do clube no torneio

Zagueiro Carlos Gabriel participou de todos os jogos do Oeste na Copinha (Foto: Fabrício Lopes) Zagueiro Carlos Gabriel participou de todos os jogos do Oeste na Copinha (Foto: Fabrício Lopes)