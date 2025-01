Palmeiras goleia em jogo-treino antes do início do Paulistão

O Palmeiras venceu jogo-treino contra o E.C. São Bernardo por 4 a 1, na manhã deste sábado (11) na Academia de Futebol. Após a equipe aversária abrir o marcador, o Verdão buscou a virada com gols de Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Mauricio e Thalys.

O elenco alviverde foi dividido em dois times, e o duelo disputado em quatro tempos de 30 minutos. A atividade faz parte da preparação do elenco alviverde visando o início do Campeonato Paulista diante da Portuguesa, na próxima quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Com contrato renovado até dezembro de 2029, Aníbal Moreno comentou sobre a preparação do Palmeiras para a temporada, que conta com treinamentos em dois períodos no CT.

- O jogo-treino ajuda a pegar ritmo. É o quarto dia de futebol depois da volta, normal sentir um pouco o cansaço. É assim mesmo, a pré-temporada é forte e vamos nos preparar ainda melhor. Teremos muitas competições, vamos brigar e buscar títulos, que é o que o Palmeiras demanda. Vamos dar o melhor de nós - afirmou o jogador.

O meio-campista Aníbal Moreno durante jogo-treino do Palmeiras contra o E.C São Bernardo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após o jogo-treino, o elenco volta a treinar nesta tarde, sob comando da comissão técnica de Abel Ferreira.