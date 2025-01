Mercado da bola: Palmeiras anuncia renovação de titular até 2029

O Palmeiras registrou na última sexta-feira (10) o novo contrato de Aníbal Moreno no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O vínculo do volante, que era válido até dezembro de 2028, foi renovado por mais um temporada, ou seja, até o fim de 2029.

Contratado no último ano por 7 milhões de dólares (R$ 34 milhões à época) junto ao Racing, da Argentina, Aníbal venceu a disputa com Zé Rafael e foi um dos destaques da equipe comandada por Abel Ferreira.

Ainda em período de adaptação, o volante argentino foi titular do time no Campeonato Paulista e marcou o gol do título alviverde contra o Santos. Com o novo contrato, o jogador receberá uma valorização salarial.

Aníbal Moreno em partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Em sua temporada de estreia pelo Palmeiras, o Aníbal Moreno entrou em campo em 62 oportunidades, segundo do elenco com mais jogos, e contribuiu com quatro gols e duas assistências.