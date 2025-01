Com Vitor Reis na mira do City, Palmeiras pode ter zagueiro mais caro do Brasil; veja lista

O Manchester City, da Inglaterra, formalizou uma proposta ao Palmeiras na última sexta-feira (10) depois de negociar com o estafe de Vitor Reis e espera contar com o zagueiro ainda nesta janela de transferências.

Apesar dos valores da negociação não terem sido revelados até o momento, a diretoria alviverde avalia Reis em 35 milhões de euros - entre o montante fixo e variável, segundo apuração da reportagem do Lance!.

Com isso, a venda do zagueiro do Verdão superaria a de Beraldo, negociado pelo São Paulo com o PSG, da França, por 20 milhões de euros em 2024. O Palmeiras, inclusive, aparece novamente no pódio, com a venda de Yerry Mina para o Barcelona, da Espanha.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Vitor Reis pode se transformar no zagueiro mais caro do futebol brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Lista de zagueiros mais caros do futebol Brasileiro