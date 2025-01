O Palmeiras deu sequência à pré-temporada em treinamento na Academia de Futebol, nesta sexta-feira (10), visando a estreia no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, marcado para a quarta-feira (15), às 21h35, no Allianz Parque.

Durante as atividades da manhã, o elenco do Palmeiras foi dividido em três times e se revezou em duas atividades simultâneas: ataque contra defesa com obrigações táticas e um trabalho de triangulações, ultrapassagens, cruzamentos e finalizações.

O meio-campista Allan, que foi promovido ai time principal, comemorou a realização de um sonho. No Palmeiras desde 2019, ele disputou 79 jogos pelo Sub-20 e marcou 24 gols. Canhoto, foi titular nos dois primeiros jogos da Copa São Paulo deste ano e pode jogar como meia ou atacante.

- Acompanho esses caras que estão aqui no profissional há muito tempo. Hoje poder estar vivendo o dia a dia com o Raphael Veiga, com o Zé Rafael, é muito gratificante para mim. Alguns já me chamaram para conversar, trocamos ideias. Eles têm abraçado muito a gente que vem da base - afirmou o jovem de 20 anos.

Além de Allan, o zagueiro Benedetti, os meios-campistas Figueiredo e Thalys e o atacante Luighi continuarão trabalhando com o time principal do Palmeiras visando o início do Estadual. Eles disputaram as primeiras rodadas da Copinha com o objetivo de ganhar ritmo de jogo e aprimorar o condicionamento físico a fim de performar em alto nível na pré-temporada com os profissionais.

Os jogadores Benedetti e Facundo Torres durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)