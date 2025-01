Palmeiras e Náutico-RR se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 19 da Copinha. A equipe do Verdão quer configurar o favoritismo e iniciar os trabalhos da melhor forma em busca do terceiro título em quatro anos, mas terá pela frente uma empolgada equipe roraimense, que disputa a competição pela segunda vez em sua história. O jogo terá transmissão da CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Náutico-RR

1ª rodada - Grupo 19 - Copinha

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025,

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Fernando Bartz Guedes (árbitro); Denis Matheus Afonso Ferreira e Maria Eduarda Silva Pires (auxiliares); Ricardo Bittencourt da Silva (quarto árbitro); Márcio Perondi Mendes (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Benedetti e Arthur Gabriel; Rafael Coutinho, Patrick Silva e Allan Elias; Luighi, Thalys e Riquelme Fillipi



NÁUTICO-RR (Técnico: Roberto Tim)

Carlos Daniel; Mato Grosso, Matheus William, Yago e Isaías; Ibson, Kiko, Eduardo e José Carlos; Pedro e Maykon

