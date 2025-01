Palmeiras mira novas contratações após suprir saídas do elenco

As duas contratações anunciadas pelo Palmeiras até o momento, Palinho e Facundo Torres, chegam para suprir lacunas deixadas no elenco após o término da temporada.

O ex-atacante do Atlético-MG ocupa a vaga de Dudu, que rescindiu amigavelmente com o clube em dezembro e foi anunciado como reforço do Cruzeiro. Já Facundo Torres, comprado junto ao Orlando City, dos Estados Unidos, é visto como alternativa para a reposição do jovem Estêvão, que deixará o Palmeiras após a disputa do Mundial.

Além de reforçar o ataque, prioridade do clube após o término do Brasileirão, o Palmeiras busca ao menos um volante, um centroavante e um zagueiro - preferencialmente canhoto.

Andreas Pereira, do Fulham, é o plano A da diretoria na janela, mas os valores da negociação, somados à concorrência de clubes europeus, dificultam as tratativas. Já Matheus Pereira surge como uma opção, mas o Cruzeiro não tem intenção de negociar o jogador neste momento.

Mesmo após investir pouco menos de R$ 200 milhões até o momento, o Palmeiras segue ativo no mercado e aposta na venda de ativos, como Estêvão e Endrick, além de um novo acordo de patrocínio master, para reforçar ainda mais o grupo nesta temporada.

Paulinho, ex-atacante do Atlético-MG, foi anunciado como novo reforço do Palmeiras na última terça-feira (Foto: Reprodução/Instagram)

Reapresentação do elenco do Palmeiras

O elenco do Palmeiras irá se reapresentar no dia 6 de janeiro na Academia de Futebol para dar início a pré-temporada. O primeiro compromisso do clube, por sua vez, está marcado para o dia 15 de janeiro, contra a portuguesa, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista.

